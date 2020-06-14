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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки скончались 53 человека с коронавирусом

Число летальных случаев в столице превысило 3300
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались 53 человека с диагнозом коронавирус. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

С начала пандемии в столице зафиксированы 3334 смертельных случая.

С 5 июня показатель смертность от коронавируса в Москве не превышал 60. Минимальное число летальных случаев в июне было зафиксировано 13 июня - 44.

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По данным на утро 13 июня в Москве были зафиксированы 205 905 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки были выявлены 1477 новых случаев инфицирования.

Выздоровел с начала эпидемии в Москве 121 691 человек.

Автор: Артем Филипенок
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