В Москве за сутки коронавирус диагностировали у 1477 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирус диагностировали у 1477 человек, общее количество заболевших с начала эпидемии возросло до 205 905, следует из данных столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в Москве вылечились 2133 ранее заразившихся коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии выздоровел 121 691 человек, скончался за это время 3281 заболевший.

Москва лидирует по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом среди российских регионов. В целом по России зафиксировано 528,9 тыс. случаев заболевания. Из этого числа более 280 тыс. человек уже вылечились, скончались 6,9 тыс.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Московском регионе ежедневно регистрируют около 22–23% от общего числа новых случаев коронавирусной инфекции в стране.