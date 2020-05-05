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В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел пассажирский самолет

Один из двигателей отказал у лайнера SSJ100 сразу после вылета в Саратов. Самолет около получаса находился в воздухе, после чего совершил экстренную посадку. Информации о пострадавших пока не поступало
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет SSJ100 из-за отказа одного из двигателей. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Самолет вылетел в Саратов в 06:35 мск. После вылета у него, по предварительным данным, отказал левый двигатель. Лайнер пробыл в воздухе около получаса, сделав несколько кругов перед посадкой.

«Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 мск он совершил экстренную посадку в штатном режиме», — заявил собеседник ТАСС.

В Шереметьево экстренно сел летевший в Дубай Airbus A330
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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В результате произошедшего пострадавших нет. В ближайшее время специалисты проведут осмотр самолета. Причины произошедшего устанавливаются.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, этот рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Сколько пассажиров и членов экипажа находилось на борту, не сообщается. В какое время будет произведена повторная отправка рейса, пока не известно.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Шереметьево, экстренная посадка самолета, SSJ-100, отказ двигателя
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