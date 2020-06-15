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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Приморья продлили режим повышенной готовности до конца июня

Власти Приморского края продлили до 30 июня режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения. Режим повышенной готовности продлевается до 30 июня», — говорится в сообщении.

Решение было принято на заседании оперативного штаба 15 июня. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за сутки коронавирус выявили еще у 91 жителя Приморья. Всего в регионе с начала эпидемии заболело 2977 человек.

По словам Детковской, до конца месяца сохраняется режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, а также рекомендованный удаленный формат работы для предприятий.

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«Мы видим, что идет прирост, особенно по Владивостоку и Находке. Следует предпринять все меры, чтобы не было новых вспышек заболевания», — заявил губернатор Олег Кожемяко.

За сутки в Приморье выздоровело 36 человек. Всего количество вылечившихся достигло 1720 пациентов. От вызванных коронавирусом осложнений в регионе умерли 26 человек.

С 7 июня в крае отменили обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в регион граждан. Все, кто приезжает в Приморье, должны будут заполнить специальную анкету от Роспотребнадзора, в которой необходимо указать свои контактные данные, цели приезда и адрес проживания. Если у прибывающих не будет признаков ОРВИ, то их не отправят в обсервацию на 14 дней.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Приморский край, коронавирус
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