Власти Приморья продлили режим повышенной готовности до конца июня

«Мы видим, что идет прирост, особенно по Владивостоку и Находке. Следует предпринять все меры, чтобы не было новых вспышек заболевания», — заявил губернатор Олег Кожемяко.

За сутки в Приморье выздоровело 36 человек. Всего количество вылечившихся достигло 1720 пациентов. От вызванных коронавирусом осложнений в регионе умерли 26 человек.

С 7 июня в крае отменили обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в регион граждан. Все, кто приезжает в Приморье, должны будут заполнить специальную анкету от Роспотребнадзора, в которой необходимо указать свои контактные данные, цели приезда и адрес проживания. Если у прибывающих не будет признаков ОРВИ, то их не отправят в обсервацию на 14 дней.