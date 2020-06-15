Власти Приморья продлили режим повышенной готовности до конца июня
Власти Приморского края продлили до 30 июня режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
«Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения. Режим повышенной готовности продлевается до 30 июня», — говорится в сообщении.
Решение было принято на заседании оперативного штаба 15 июня. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за сутки коронавирус выявили еще у 91 жителя Приморья. Всего в регионе с начала эпидемии заболело 2977 человек.
По словам Детковской, до конца месяца сохраняется режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, а также рекомендованный удаленный формат работы для предприятий.