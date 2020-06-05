В Приморье с 7 июня отменят двухнедельный карантин для приезжающих

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморском крае решил отменить для приезжающих в регион граждан прохождение карантина (обсервации) в течение 14 дней. Ограничения будут отменены с 7 июня, сообщается на сайте краевого правительства.

«Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу», — говорится в сообщении.

В анкете приехавшие граждане должны будут указать свои контактные данные, а также цель приезда и адреса проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на двухнедельный карантин. При отсутствии признаков ОРВИ приехавшие в Приморье граждане не должны будут проходить обсервацию.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Приморском крае выявлено 2211 случаев заражения коронавирусом. Умер 21 человек.