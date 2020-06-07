В Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион

В Приморском крае с 7 июня отменили 14-дневный карантин для приезжающих в регион граждан. Такое решение ранее принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте краевого правительства.

Согласно новым правилам, граждане, приезжающим в Приморье из неблагополучных по COVID-19 регионов, должны заполнять анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. В ней указываются контактные данные, цель приезда и адреса проживания.

После заполнения анкет и при отсутствии признаков ОРВИ гости и вернувшиеся домой жители края могут отправиться к месту пребывания без помещения на 14-дневный карантин.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Приморье с начала эпидемии выявили 2 313 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 1 402 человека, скончались 22.