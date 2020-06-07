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Пандемия коронавируса ,  
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В Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион

В Приморском крае с 7 июня отменили 14-дневный карантин для приезжающих в регион граждан. Такое решение ранее принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте краевого правительства.

Согласно новым правилам, граждане, приезжающим в Приморье из неблагополучных по COVID-19 регионов, должны заполнять анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. В ней указываются контактные данные, цель приезда и адреса проживания.

После заполнения анкет и при отсутствии признаков ОРВИ гости и вернувшиеся домой жители края могут отправиться к месту пребывания без помещения на 14-дневный карантин.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Приморье с начала эпидемии выявили 2 313 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 1 402 человека, скончались 22.

Ранее обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга отменили в Челябинской области. Власти объяснили это тем, что в столичном регионе и Петербурге улучшилась эпидемиологическая обстановка.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Приморье, карантин, коронавирус
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