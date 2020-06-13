Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Соблюдение россиянами масочного режима является важной мерой профилактики коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр. По его словам, в стране снижается число новых заразившихся, но общий уровень заболеваемости при этом сохраняется.

Мурашко напомнил, что для дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации гражданам следует кроме ношения масок уделять внимание гигиене — регулярному мытью рук, дезинфекции, а также социальному дистанцированию.

Ранее, 10 июня, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что, несмотря на смягчение или отмену введенных из-за эпидемии COVID-19 ограничений, во всех регионах сохраняется масочный режим.