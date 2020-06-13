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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Соблюдение россиянами масочного режима является важной мерой профилактики коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр. По его словам, в стране снижается число новых заразившихся, но общий уровень заболеваемости при этом сохраняется.

Мурашко напомнил, что для дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации гражданам следует кроме ношения масок уделять внимание гигиене — регулярному мытью рук, дезинфекции, а также социальному дистанцированию.

Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее, 10 июня, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что, несмотря на смягчение или отмену введенных из-за эпидемии COVID-19 ограничений, во всех регионах сохраняется масочный режим.

Глава Роспотребнадзора отметила, что опасность будет сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса.

Попова согласилась, что люди хотят вернуться к обычной жизни и устали от карантинных мер. Но следует быть осторожными. «Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами», — пояснила она.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, медицинские маски
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