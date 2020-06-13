Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
Соблюдение россиянами масочного режима является важной мерой профилактики коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр. По его словам, в стране снижается число новых заразившихся, но общий уровень заболеваемости при этом сохраняется.
Мурашко напомнил, что для дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации гражданам следует кроме ношения масок уделять внимание гигиене — регулярному мытью рук, дезинфекции, а также социальному дистанцированию.
Ранее, 10 июня, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что, несмотря на смягчение или отмену введенных из-за эпидемии COVID-19 ограничений, во всех регионах сохраняется масочный режим.