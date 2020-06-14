Более 5 тыс. российских военных вылечились от коронавируса

С начала распространения эпидемии коронавирусной инфекции от заболевания вылечились более 5 тыс. российских военнослужащих. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.

«Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 5 003 человек», — говорится в сообщении. За минувшие сутки выздоровели 56 военнослужащих, уточнили в ведомстве.

На лечении все еще находятся 1526 человек. Большая часть из них — 940 пациентов — в госпиталях Минобороны. 395 служащих изолированы на дому, еще 158 — в изоляторах по месту службы. В гражданских больницах медицинскую помощью получают 33 больных COVID-19.

Среди курсантов и сотрудников военных вузов лечатся 347 человек. В 16 многофункциональных медицинских центрах, возведенных Минобороны с начала эпидемии находятся 602 пациента с коронавирусом — это и военнослужащие, и гражданские лица.