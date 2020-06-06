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Минобороны развернуло в Чите полевой госпиталь для больных COVID-19

Фото: 75.ru
Фото: 75.ru

Специалисты Минобороны развернули в Забайкальском крае полевой госпиталь для лечения заболевших коронавирусной инфекцией, он сможет принять до 100 человек. Об этом сообщается на сайте правительства края.

«В Чите в районе поселка Каштак размещен полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа», — говорится в сообщении. Ранее развернуть госпиталь поручил президент России Владимир Путин. Губернатор края Александр Осипов отмечал, что он необходим из-за сложной эпидемиологической ситуации в Забайкалье.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Госпиталь полностью укомплектован оборудованием, персоналом, всеми лекарствами. <...> Для тяжелобольных есть все оборудование, аппараты ИВЛ», — сказал зампред регионального правительства Андрей Гурулев. Начальник госпиталя Виталий Нам заявил, что его развернули менее чем за сутки.

4 июня Путин заявил, что Забайкальскому краю нужна оперативная помощь в борьбе с коронавирусом и сообщил, что динамика прироста заболевших там «пока сложная».

По последним данным правительства края, в регионе выявили 1471 заболевшего.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Чита, Забайкальский край, коронавирус
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