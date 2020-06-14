Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
На реке в Подмосковье обнаружили загрязнение на поверхности 8 км Общество, 20:34 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 июня Общество, 20:11 Юристы дали советы на случай сохранения «банковского роуминга» Бизнес, 19:58 Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ извиниться Общество, 19:54 Как снять красивый ролик на смартфон: универсальная пошаговая инструкция РБК Стиль и Huawei, 19:35 Роспотребнадзор объяснил свои рекомендации о заселении неженатых пар Бизнес, 19:32 Мадридский «Атлетико» повторил клубный рекорд по ничьим за сезон Спорт, 19:21 «Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче Спорт, 19:20 Тренер Николич дебютировал в «Локомотиве» с победы в товарищеском матче Спорт, 18:55 Хореограф Медведевой показала программу для погибшего Дениса Тена Спорт, 18:51 Путин сообщил подробности марш-броска в Косово в 1999 году Политика, 18:44 Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян Общество, 18:15 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 17:59 Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности Экономика, 17:25
Бизнес ,  
0 

Юристы дали советы на случай сохранения «банковского роуминга»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Если банк отказывается отменять комиссию за межрегиональные денежные переводы в рамках одной сети, необходимо в свободной форме составить и направить жалобу на имя председателя правления банка, а ее копию отправить в ЦБ. Об этом РБК сообщила адвокат, партнер Адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Анжелика Решетникова.

Закон об отмене так называемого банковского роуминга, согласно которому банк мог взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации, вступил в силу в воскресенье, 14 июня.

В случае, если банк не удовлетворил жалобу на списание комиссии за межрегиональный перевод, следует обращаться в суд, указала Решетникова.

Она отметила, что предписание ЦБ обязательно для исполнения кредитными организациями. В случае неисполнения предписания для банков предусмотрен штраф до 20 тыс. руб., сообщила адвокат. «Также предусмотрена гражданская ответственность в виде уплаты процентов от суммы незаконного списания комиссии», — добавила адвокат. Кроме того, в судебном порядке можно взыскать убытки в виде ущерба и морального вреда, отметила Решетникова.

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Финансы

Право на установление комиссии должно быть предусмотрено договором банковского счета, сообщил в разговоре с РБК партнер юридической фирмы «ЭЛКО профи» Анатолий Беседин. В ином случае клиент может обратиться с жалобой в ЦБ и подать иск в суд, указал Беседин.

Юрист отметил, что некоторые банки взамен так называемого банковского роуминга уже установили новые комиссии. По его словам, это касается как переводов в другой регион, так и в рамках одного региона.

«Вводятся разные тарифы, куда входят определенные предельные суммы переводов с соответствующей «тарификацией», по аналогии как для телефонных звонков», — пояснил Беседин. Формально это не запрещено законом, который вступил в силу 14 июня, поскольку он запрещает только обуславливать размер комиссии при переводах открытием счетов в разных подразделениях в одном банке, указал юрист.

Сбербанк раскрыл детали отказа от «банковского роуминга»
Финансы
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Беседин отметил, что ЦБ может устанавливать предельную комиссию, которую банк может удерживать при выполнении переводов. «В данном случае реакцией со стороны ЦБ на такой «обход закона» может стать установление предельных размеров таких комиссий или же полная их отмена», — сообщил Беседин.

Также можно рассчитывать на судебную практику, которая в случае установления новых комиссий сочтет такую политику банка обходом закона, указал юрист. «Время покажет, будем следить за практикой», — заключил Беседин.

Теги: банк, перевод, новости
Материалы по теме
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Финансы
Сбербанк раскрыл детали отказа от «банковского роуминга»
Финансы
Греф сообщил о планах отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter