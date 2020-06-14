Юристы дали советы на случай сохранения «банковского роуминга»

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Если банк отказывается отменять комиссию за межрегиональные денежные переводы в рамках одной сети, необходимо в свободной форме составить и направить жалобу на имя председателя правления банка, а ее копию отправить в ЦБ. Об этом РБК сообщила адвокат, партнер Адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Анжелика Решетникова.

Закон об отмене так называемого банковского роуминга, согласно которому банк мог взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации, вступил в силу в воскресенье, 14 июня.

В случае, если банк не удовлетворил жалобу на списание комиссии за межрегиональный перевод, следует обращаться в суд, указала Решетникова.

Она отметила, что предписание ЦБ обязательно для исполнения кредитными организациями. В случае неисполнения предписания для банков предусмотрен штраф до 20 тыс. руб., сообщила адвокат. «Также предусмотрена гражданская ответственность в виде уплаты процентов от суммы незаконного списания комиссии», — добавила адвокат. Кроме того, в судебном порядке можно взыскать убытки в виде ущерба и морального вреда, отметила Решетникова.

Право на установление комиссии должно быть предусмотрено договором банковского счета, сообщил в разговоре с РБК партнер юридической фирмы «ЭЛКО профи» Анатолий Беседин. В ином случае клиент может обратиться с жалобой в ЦБ и подать иск в суд, указал Беседин.