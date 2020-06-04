Летевший из Хабаровска на Чукотку самолет внепланово сел в Якутске

Самолет Boeing 737-800, вылетевший из Хабаровска на Чукотку, внепланово сел в Якутске, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Якутска.

«Посадка прошла нормально, все в порядке», — добавили в пресс-службе.

В информационной службе аэропорта Хабаровска сообщили РБК, что рейс в Анадырь выполняла авиакомпания «Якутия». РБК направил запросы в пресс-службу Хабаровского аэропорта и авиакомпанию «Якутия».

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Хабаровска, рейс R3 511 вылетел в 9:30 (2:30 мск) в четверг, 4 июня. По данным сайта аэропортов Чукотки, самолет из Хабаровска задержан по технической причине.