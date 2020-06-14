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В поселке Еврейской АО ввели режим локальной ЧС после сильного града

В поселке Николаевка Еврейской автономной области ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации после сильного града, сообщаетглавное управление МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что град повредил крыши жилых домов и административных зданий, в том числе школы.

«Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности <...> введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации с 13.06.2020», — сообщили в региональном главке МЧС.

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Фото: АГН «Москва»

Как ранее передали в ведомстве, град прошел вечером 13 июня. В 19:20 поступила информация о повреждениях крыш домов. Данных о вреде здоровью людей нет.

Ранее шквалистый ветер опрокинул одиннадцать грузовых машин на трассе в Ставропольском крае. По предварительным данным, пострадавших нет. В МЧС добавили, что ветер и гроза также оставили без электричества более 7 тыс. жителей региона.

Теги: град, ЧС, ГУ МЧС, Еврейская автономная область
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