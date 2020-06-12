В Ставрополье из-за ветра перевернулись 11 грузовиков

Шквалистый ветер опрокинул одиннадцать грузовых машин на трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, передает «РИА Новости».

На федеральной автодороге «Кавказ» в Андроповском районе в 40 км от Минеральных Вод опрокинулись две фуры и девять «Газелей».

По предварительным данным, пострадавших нет. В МЧС уточнили, что ветер и гроза привели к массовым отключениям электричества — без света остались более 7 тыс. жителей.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о грозе, граде и сильном ветре: до 09:00 утра 13 июня ожидается усиление ветра с порывами 13–18 м/с.