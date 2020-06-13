В Москве сильный ветер повалил более 40 деревьев

Фото: АГН «Москва»

В Москве после ливня с сильным ветром зафиксировано 42 случая падения деревьев, пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«По данным на 09:30 мск, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено. Пострадавших нет», — отметил заммэра.

По словам Бирюкова, городские службы оперативно ликвидировали последствия непогоды в Москве, в работах принимали участие 155 сотрудников комплекса городского хозяйства и более 50 единиц техники. Он также рассказал, что из-за сильного ветра, грозы и ливня городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Сегодня ожидаются кратковременный дождь и ветер с порывами до 15 м/с, поэтому Бирюков попросил москвичей быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи автомобили.