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В Москве сильный ветер повалил более 40 деревьев

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве после ливня с сильным ветром зафиксировано 42 случая падения деревьев, пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«По данным на 09:30 мск, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено. Пострадавших нет», — отметил заммэра.

По словам Бирюкова, городские службы оперативно ликвидировали последствия непогоды в Москве, в работах принимали участие 155 сотрудников комплекса городского хозяйства и более 50 единиц техники. Он также рассказал, что из-за сильного ветра, грозы и ливня городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

В Москве выпало рекордное с 1963 года количество осадков
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сегодня ожидаются кратковременный дождь и ветер с порывами до 15 м/с, поэтому Бирюков попросил москвичей быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи автомобили.

Как сообщила РБК главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, 13 июня в Москве выпало 22 мм осадков. Таким образом, был побит рекорд 1963 года для этого дня. По ее словам, месячная норма осадков в июне составляет 75 мм, за день выпало почти треть от этого количества.

Теги: Москва, Петр Бирюков, ливень, новости
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