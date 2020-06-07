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Гидрметцентр назвал дату первой волны тепла в Москве

Первая волна тепла в Москве, вероятнее всего, придет в воскресенье, 7 июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд., передает ТАСС.

«С большой вероятностью волна тепла начнется с воскресенья. То есть температура выше нормы на пять градусов продержится пять дней», — сказал он, добавив, что синоптики в ближайшее время не ждут похолодания.

Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на следующей неделе жителей столицы ждет жара выше 30 градусов.

Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«К середине следующей недели столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 28–30 градусов и 25–30 градусов в Подмосковье», — пояснил Леус. Он отметил, что жаркой будет вся следующая неделя. Однако в ее начале не исключены кратковременные грозы.

Потепление связано со сменой воздушных потоков: полярные атмосферные фронты сменяются воздушными массами с юга.

На протяжении последних двух недель погода в столичном регионе была дождливой. 4 июня был побит рекорд 1969 года по суточному количеству выпавших осадков — за сутки выпало 29 мм осадков.

Теги: погода, тепло, Москва
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