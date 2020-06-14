В Канаде закрыли нефтепровод Trans Mountain из-за разлива нефти

Нефтепровод компании Trans Mountain в канадском городе Абботсфорд был закрыт после разлива нефти. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

Инцидент произошел 13 июня около 09.30 (19.30 мск). В центр управления поступил сигнал тревоги. В связи с этим было принято решение о перекрытии нефтепровода. Для ликвидации последствий происшествия на место выехали специалисты.

К настоящему времени разлив удалось локализовать, ведутся очистительные работы. В заявлении отмечается, что утечка не представляет угрозы для живущих людей, живущих поблизости.

По трубопроводу Trans Mountain нефтепродукты поступают из провинции Альберта в Британскую Колумбию.