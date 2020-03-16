В Нигерии при взрыве нефтепровода погибли 17 человек

Как минимум 17 человек погибли и еще 25 пострадали в результате взрыва на нефтепроводе в Нигерии. Об этом сообщает местный телеканал Channels TV.

Взрыв произошел в районе Абул-Адо на окраине крупнейшего города страны Лагоса. Комиссар полиции штата Хаким Одумосу, что к взрыву на трубопроводе привел человеческий фактор. Он исключил террористическую атаку или вандализм.

После первого взрыва последовало несколько вторичных, которые вызвали значительные разрушения. В частности, они полностью разрушили местную церковь и существенно повредили здание общежития. Также полностью и частично разрушены несколько жилых домов, значительный участок трубопровода.

Жители района были вынуждены покинуть свои дома, чтобы не пострадать. Всем получившим травмы оказывается медицинская помощь на месте, наиболее тяжелые пострадавшие доставлены в больницы.

В начале марта в Южной Корее произошел взрыв на химическом заводе компании Lotte Chemical, расположенном рядом с городом Сосан в провинции Чхунчхон-Намдо. Тогда пострадал 31 человек.