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Общество ,  
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В Нигерии при взрыве нефтепровода погибли 17 человек

Как минимум 17 человек погибли и еще 25 пострадали в результате взрыва на нефтепроводе в Нигерии. Об этом сообщает местный телеканал Channels TV.

Взрыв произошел в районе Абул-Адо на окраине крупнейшего города страны Лагоса. Комиссар полиции штата Хаким Одумосу, что к взрыву на трубопроводе привел человеческий фактор. Он исключил террористическую атаку или вандализм.

После первого взрыва последовало несколько вторичных, которые вызвали значительные разрушения. В частности, они полностью разрушили местную церковь и существенно повредили здание общежития. Также полностью и частично разрушены несколько жилых домов, значительный участок трубопровода.

Жители района были вынуждены покинуть свои дома, чтобы не пострадать. Всем получившим травмы оказывается медицинская помощь на месте, наиболее тяжелые пострадавшие доставлены в больницы.

В начале марта в Южной Корее произошел взрыв на химическом заводе компании Lotte Chemical, расположенном рядом с городом Сосан в провинции Чхунчхон-Намдо. Тогда пострадал 31 человек.

Взрыв привел к пожару, который тушили 240 человек на протяжении двух часов. Взрыв произошел при сжатии нафты, утечки топлива и ущерба экологии не было. Работа завода была приостановлена.

Теги: Нигерия, взрыв, жертвы, нефтепровод
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При взрыве на химическом заводе в Южной Корее пострадал 31 человек
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