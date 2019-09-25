Возле нефтепровода в Подмосковье нашли пакет со взрывчаткой

Возле нефтепровода в Подмосковье нашли пакет со взрывчаткой

Пакет со взрывчаткой обнаружили в Одинцовском районе Московской области, в 300 м от Можайского шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию подтверждает «Интерфакс».

«В поле в городском округе Одинцово найден пакет. Установлено, что в нем находятся две аммонитовые шашки», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, пакет нашли в районе деревни Малые Вяземы Одинцовского района области, недалеко от трубы магистрального нефтепровода. В настоящее время территория оцеплена.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что у деревни Малые Вяземы было обнаружено несколько сумок со взрывчаткой на основе аммиачной селитры. По предварительным данным, срок их годности истек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области не смогли предоставить РБК оперативного комментария.