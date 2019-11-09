В Мексике военные изъяли более 150 кг кокаина на границе с США

В Мексике военные изъяли более 150 кг кокаина на границе с США

Мексиканские военные изъяли в расположенном на севере страны штате Тамаулипас крупную партию кокаина стоимостью порядка $2 млн. Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Мексики.

По данным ведомства, наркотики были обнаружены во время досмотра военнослужащими КПП «Ла Кома» грузовика с тентом, направлявшегося в приграничный американский город Рейноса. У транспортного средства было двойное дно, из которого военные изъяли вещество с идентичными кокаину характеристиками.

Масса найденного вещества составила порядка 153 кг, его рыночная стоимость, по данным министерства, составляет около 37 млн песо ($ 2 млн). Водителя грузовика задержали.

В апреле этого года американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает идею ввести экономический штраф для Мексики на $500 млрд за наркотрафик в Соединенные Штаты.