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Жириновский предложил повысить минимальную зарплату в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России нужно установить стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению политика, минимальная зарплата в стране должна составлять 1 тыс. руб. в день, или 30 тыс. руб. в месяц, а средняя — 70 тыс. руб. в месяц. Среднее управленческое звено, инженеры и высококвалифицированные специалисты должны получать 150-200 тыс., считает он. Максимальная зарплата не должна превышать 500 тыс. руб.

«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму», — заявил лидер ЛДПР. По его словам, в стране давно зреет недовольство слишком высокими зарплатами в госкорпорациях и коммерческих структурах.

Профсоюзы назвали адекватную почасовую оплату за работу в России
Общество
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Зарплату для депутатов Жириновский предложил установить в размере 500 тыс. руб., а для президента — в 700 тыс. руб.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 12 130 руб. В начале июня стало известно, что депутаты от ЛДПР разработали законопроект о введении почасовой оплаты труда. Согласно законопроекту оплата труда для сотрудников, работающих неполный рабочий день, должна составлять не менее 150 руб. в час. Авторы инициативы считают текущую ставку оплаты труда недостаточной. Она рассчитана исходя из уровня МРОТ и составляет от 89,85 руб. в мае до 65,92 руб. в июле.

В профсоюзах минимальную сумма 150 руб. в час для оплаты труда работников на срочном договоре сочли недостаточной. Председатель профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков считает, что она должна составлять примерно 250 руб. в час., а сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий - 400–500 руб. в час в сфере образования.
 

Теги: Владимир Жириновский, ЛДПР, зарплата
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