Жириновский предложил повысить минимальную зарплату в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России нужно установить стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению политика, минимальная зарплата в стране должна составлять 1 тыс. руб. в день, или 30 тыс. руб. в месяц, а средняя — 70 тыс. руб. в месяц. Среднее управленческое звено, инженеры и высококвалифицированные специалисты должны получать 150-200 тыс., считает он. Максимальная зарплата не должна превышать 500 тыс. руб.

«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму», — заявил лидер ЛДПР. По его словам, в стране давно зреет недовольство слишком высокими зарплатами в госкорпорациях и коммерческих структурах.

Зарплату для депутатов Жириновский предложил установить в размере 500 тыс. руб., а для президента — в 700 тыс. руб.