СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на этот проект.

Как говорится в документе, размер оплаты труда в стране должен составлять не менее 150 руб. в час для работающих по срочным договорам на неполный рабочий день.

По мнению авторов законопроекта, часовая ставка, рассчитанная исходя из уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), является слишком низкой. Она составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

«Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращенного рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой стороны, избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды», — говорится в пояснительной записке к документу.

Парламентарии настаивают, что «основная часть зарплаты выплачивается в конвертах», а в условиях безработицы сотрудники вынуждены соглашаться с такими условиями.