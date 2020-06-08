Профсоюзы назвали адекватную почасовую оплату за работу в России

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Минимальная сумма в 150 рублей в час для оплаты труда работников на срочном договоре, предложенная депутатом ЛДПР Ярославом Ниловым, сенатором Сергеем Леоновым их коллегами в разработанном ими законопроекте не является достаточной. Об этом РБК заявил председатель профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

«150 рублей это очень мало. В нашем профсоюзе есть эти срочные договора, они оформляются в основном с людьми, которые приезжают к нам из ближнего зарубежья. Я считаю, что адекватная средняя заработная плата по всем отраслям должна сейчас составлять 50 тысяч рублей, то есть примерно 250 рублей в час», — заявил он.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что в сфере образования срочные договоры неуместны и должны использоваться только в случае замены временно нетрудоспособного работника. Например в том случае, если работник ушел в декретный отпуск или направлен на службу в армии.

«На мой взгляд, срочный договор должен быть чрезвычайно редким явлением, во всяком случае, в образовании точно. Исключение составляют случаи, когда работника нанимают вместо ушедшего в декретный отпуск человека, возможно в армию или еще что-то такое», — заявил он.

Луховицкий считает, что минимальная сумма оплаты труда в сфере образования должна составлять 400-500 рублей в час.