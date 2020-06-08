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Профсоюзы назвали адекватную почасовую оплату за работу в России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минимальная сумма в 150 рублей в час для оплаты труда работников на срочном договоре, предложенная депутатом ЛДПР Ярославом Ниловым, сенатором Сергеем Леоновым их коллегами в разработанном ими законопроекте не является достаточной. Об этом РБК заявил председатель профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

«150 рублей это очень мало. В нашем профсоюзе есть эти срочные договора, они оформляются в основном с людьми, которые приезжают к нам из ближнего зарубежья. Я считаю, что адекватная средняя заработная плата по всем отраслям должна сейчас составлять 50 тысяч рублей, то есть примерно 250 рублей в час», — заявил он.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что в сфере образования срочные договоры неуместны и должны использоваться только в случае замены временно нетрудоспособного работника. Например в том случае, если работник ушел в декретный отпуск или направлен на службу в армии.

«На мой взгляд, срочный договор должен быть чрезвычайно редким явлением, во всяком случае, в образовании точно. Исключение составляют случаи, когда работника нанимают вместо ушедшего в декретный отпуск человека, возможно в армию или еще что-то такое», — заявил он.

Луховицкий считает, что минимальная сумма оплаты труда в сфере образования должна составлять 400-500 рублей в час.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Наше требование, которое уже давно звучит — минимальная оплата работы учителя 18 часов в неделю должна составлять примерно 400-500 рублей в час. Это минимальное требование, которое должно быть применено к педагогам, то есть людям с высокой квалификацией», — заявил он.

В то же время, Луховицкий отмечает, что 150 рублей в час составляет оплата во многих регионах России, с которыми работает его профсоюз. А текущий МРОТ, на его взгляд, не может быть основой для оплаты труда учителей.

«150 рублей в час это больше, чем МРОТ, но я знаю, что есть регионы, в которых учителей так и оплачивают. Когда произносишь в некоторых регионах слова о 300-400 рублях в час, то на тебя смотрят как на невероятного богача, который неизвестно что такое говорит», — добавил он.

Соглашается со своими коллегами и председатель профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин. В разговоре с РБК он заявил, что минимальная сумма оплаты труда водителей, работающих по срочным договорам должна составлять не менее 250 рублей в час.

«В нашей сфере сумма должна составлять не менее 250 рублей за вычетом расходов. В целом, я эту инициативу поддерживаю, потому что надо хотя бы с чего-то начинать», — заявил РБК.

В понедельник, 8 июня, стало известно, что депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введение в России почасовой оплаты труда. Согласно законопроекту, оплата труда для сотрудников, работающих неполный рабочий день должна составить не менее 150 рублей в час.

Авторы законопроекта считают текущую ставку оплаты труда, рассчитанную, исходя из МРОТа и составляющая 89,85 руб. в мае до 65,92 руб. в июле недостаточной.

Теги: профсоюз, оплата труда, новости РБК
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