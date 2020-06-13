Путин оценил значение России для мира

Мир был бы опаснее, если бы Россия не заняла в нем своего положения. Такую точку зрения выразил президент Владимир Путин в анонсе интервью программы «Вести недели» на канале «Россия 1».

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, поздравляя граждан с Днем России, Путин отметил, что что у всего многонационального народа страны есть «общий исторический код, нравственные устои», и подчеркнул, что «чувство Родины» помогало россиянам ответить на любые вызовы.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства назвал Россию отдельной цивилизацией, для сохранения которой нужно сделать упор на высокие технологии. По его словам, страна должна не забывать о собственной базе, без которой у России не было бы высокотехнологичных видов оружия. «Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на достижения предыдущих поколений», — говорил он в сентябре прошлого года.