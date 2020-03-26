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Две ракеты упали возле американского посольства в центре Багдада

«Зеленая зона» Багдада, где расположены административные здания и посольство США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Тревога в центре иракской столицы поднялась вечером в среду 25 марта. Были слышны звуки падения снарядов и взрывы.

По данным телеканала, две ракеты, выпущенные из систем залпового огня, упали рядом с американским посольством. Информации о пострадавших и нанесенном ущербе нет.

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Центральная часть Багдада регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков. Последний раз сообщалось, что «зеленая зона» подверглась ракетной атаке в ночь на 2 марта.

Обстрел велся из района к востоку от иракской столицы. В результате атаки никто не пострадал. Al Arabia сообщал о четырех ракетах, одна из которых упала рядом с американской дипмиссией.

Теги: Ирак, Багдад, обстрел
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«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
Политика
«Зеленая зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу
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