Две ракеты упали возле американского посольства в центре Багдада

«Зеленая зона» Багдада, где расположены административные здания и посольство США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Тревога в центре иракской столицы поднялась вечером в среду 25 марта. Были слышны звуки падения снарядов и взрывы.

По данным телеканала, две ракеты, выпущенные из систем залпового огня, упали рядом с американским посольством. Информации о пострадавших и нанесенном ущербе нет.

Центральная часть Багдада регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков. Последний раз сообщалось, что «зеленая зона» подверглась ракетной атаке в ночь на 2 марта.