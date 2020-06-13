МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре до вечера воскресенья

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Москве ожидается ухудшение погоды — усиление ветра с вечера 13 июня до вечера 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, северо-восточный ветер усилится до 12–17 м/с в порывах. В связи с этим МЧС рекомендует жителям Москвы обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

Автомобилистам же не следует парковать под деревьями машины.

Об ухудшении метеоусловий сообщает также и МЧС Московской области. Жителям Подмосковья посоветовали убрать с балконов и со дворов вещи, закрепить плохо укрепленные конструкции.