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МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре до вечера воскресенья

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Москве ожидается ухудшение погоды — усиление ветра с вечера 13 июня до вечера 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, северо-восточный ветер усилится до 12–17 м/с в порывах. В связи с этим МЧС рекомендует жителям Москвы обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

Автомобилистам же не следует парковать под деревьями машины.

Об ухудшении метеоусловий сообщает также и МЧС Московской области. Жителям Подмосковья посоветовали убрать с балконов и со дворов вещи, закрепить плохо укрепленные конструкции.

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Фото: АГН «Москва»

Ранее в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что сильный ливень и ветер за последние сутки в столице повалили 42 дерева. Больше всего насаждения пострадали в Восточном и Северо-Западном округах.

Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за ветра, грозы и дождей. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, жаркая погода вернется в европейскую часть России во вторник, 16 июня.

Теги: ветер, погода, МЧС
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