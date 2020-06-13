Синоптик назвал срок возвращения жаркой погоды в Москву

Жаркая погода установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, в западной половине европейской части страны температура будет на 4 градуса выше нормы, а в восточной части превышение составит примерно 2 градуса.

В Москве со вторника ожидается 30-градусная жара, уточнил Вильфанд.

Ранее Вильфанд говорил, что погода предстоящим летом на всей территории России будет переменчивой. В этом году жара будет чередоваться с холодом и дождями, пояснил синоптик.