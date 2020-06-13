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Любовь Аркус сообщила об избиении сотрудницы центра реабилитации

Любовь Аркус
Любовь Аркус (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

В Санкт-Петербурге мужчина избил сотрудницу центра «Антон тут рядом», который занимается реабилитацией людей с аутизмом. Об этом в Facebook заявила создатель центра, общественник, режиссер и киновед Любовь Аркус.

По ее словам, инцидент произошел в подъезде дома на проспекте Энгельса, где центр уже пять лет снимает квартиру, используемую для реабилитации подопечных. Сотрудница центра Наталья Алексеева возвращалась с прогулки с подопечной в инвалидной коляске. Одной из соседок показалось, что Алексеева поцарапала дверь коляской.

«Она стала кричать на весь дом. На ее крик выбежал сосед с первого этажа. Наташа стала писать сообщение другим сотрудникам, потому что испугалась за Мадину (подопечная фонда. — РБК), Мадина плакала. Тогда сосед со всего маху ударил Наташу в переносицу, разбил очки», — написала Аркус.

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22-летняя девушка попыталась дать мужчине сдачи, на что тот «очень обрадовался, пообещал, что теперь уж точно засудит всю нашу компанию».

Как рассказала РБК сама Аркус, сотрудники центра вызвали полицию, но не дождались ее. «Они не дождались полиции, сами пошли в травмпункт. Они сняли побои, есть заключение о том, что это сильный ушиб переносицы, полиция уже приняла заявление», — сообщила основатель фонда.

По ее словам, мужчина тоже пришел в полицию с заявлением. «В полиции посмеялись и сказали, что это будет рассматриваться 30 дней и, скорее всего, будет рассматриваться как бытовой конфликт», — добавила Аркус.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу РБК не смогли предоставить оперативный комментарий. «Будем выяснять», — заявили в полиции.

По словам руководителя направления «Сопровождаемое проживание» фонда «Антон тут рядом» Светланы Березовской, после телефонного обращения в полицию они ждали ответного звонка участкового около полутора часов.

«Мы обратились в «112», они нас перенаправили на местное отделение полиции № 58, сказали звонить туда. Мы позвонили, они приняли телефонограмму, обещали, что с нами свяжется участковый, но ждали час-полтора звонка. Наши юристы сказали, что второй вариант — если мы сами туда поедем, в отделение, писать заявление, что мы и сделали», — сообщила Березовская в беседе с РБК.

Она отметила, что в отделе пообещали связаться с потерпевшей в понедельник и вызвать на дачу показаний.

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Общественница и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила, что о подобных случая нужно говорить как можно больше.

«Таких ублюдков хоть и мало, их все равно надо максимально позорить, на всю страну, во всех СМИ, чтобы забились в угол в своих квартирках и не высовывались», — написала Федермессер в Facebook.

«Антон тут рядом» — первый в России центр системной поддержки людей с РАС (расстройствами аутистического спектра). Он был создан Аркус в 2013 году после выхода ее одноименного фильма про жизнь молодого человека с аутизмом. В настоящий момент в программах центра принимают участие 263 человека с аутизмом — взрослые, подростки и дети. Вся помощь им оказывается безвозмездно.

Теги: Санкт-Петербург, избиение, новости
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