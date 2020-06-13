Любовь Аркус сообщила об избиении сотрудницы центра реабилитации

Любовь Аркус (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

В Санкт-Петербурге мужчина избил сотрудницу центра «Антон тут рядом», который занимается реабилитацией людей с аутизмом. Об этом в Facebook заявила создатель центра, общественник, режиссер и киновед Любовь Аркус.

По ее словам, инцидент произошел в подъезде дома на проспекте Энгельса, где центр уже пять лет снимает квартиру, используемую для реабилитации подопечных. Сотрудница центра Наталья Алексеева возвращалась с прогулки с подопечной в инвалидной коляске. Одной из соседок показалось, что Алексеева поцарапала дверь коляской.

«Она стала кричать на весь дом. На ее крик выбежал сосед с первого этажа. Наташа стала писать сообщение другим сотрудникам, потому что испугалась за Мадину (подопечная фонда. — РБК), Мадина плакала. Тогда сосед со всего маху ударил Наташу в переносицу, разбил очки», — написала Аркус.

22-летняя девушка попыталась дать мужчине сдачи, на что тот «очень обрадовался, пообещал, что теперь уж точно засудит всю нашу компанию».