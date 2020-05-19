Росгвардия показала видео задержания стрелявшего из квартиры в Москве

Росгвардия опубликовала видео задержания двух мужчин в московской квартире, из окна которой велась стрельба. Кадры разместили на сайте ведомства.

В ролике видно, что на полу квартиры рядом с одним из задержанных лежит оружие. В Росгвардии отметили, что изъяли «предмет, конструктивно схожий с автоматом, и гильзы от патронов». Задержанных передали полицейским.

Сотрудники Росгвардии и полиции задержали в квартире 28-летнего жителя Костромы и 43-летнего москвича.

Накануне в столичном главке МВД сообщили, что неизвестный устроил стрельбу из окна квартиры в многоэтажном доме на улице Малышева. По факту стрельбы начали проверку.