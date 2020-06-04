SpaceX вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9, на борту которой находятся 60 спутников Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter.

Запуск состоялся 3 июня в 21:25 по времени восточного побережья США (04:25 мск). Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Этот запуск спутников Starlink стал восьмым. Аппараты успешно вышли на орбиту. В SpaceX рассказали, что впервые запустили спутники с развертываемыми закрылками для защиты от солнечных лучей. Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантическом океане.