У России есть основания опасаться вторжения НАТО, так как за несколько последних веков страна подвергалась неоднократным нападениям со стороны Польшы, Швеции, Франции и Германии. Такое мнение высказал американский публицист Питер Сучиу в статье для The National Interest.

Публицист обратил внимание на то, что даже США вторгались в Россию. Он напомнил об иностранной интервенции во время гражданской войны в России в 1918 году, в которой принимали участие американские военнослужащие.

Кроме того, после окончания холодной войны и распада СССР Россия стала более уязвимой, отметил Сучиу. По его мнению, это объясняется тем, что многие государства, поддерживавшие ранее коммунистический режим, теперь являются членами НАТО. К таким странам относятся Польша, Венгрия, Румыния, Чехия и Словакия.

Поэтому неудивительно, что Россия усиливает армию и флот, а также регулярно проводит военные учения и разрабатывает новую военную технику, добавил он. «Такая военная техника может рассматриваться не как наступательный потенциал, а скорее как средство сдерживания, гарантирующее, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада», — заключил Сучиу.