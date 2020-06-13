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Умер депутат Хабаровского края Вячеслав Фургал

На 68-м году жизни скончался депутат законодательной думы Хабаровского края и брат главы региона Вячеслав Фургал. Об этом сообщается на сайте местного парламента.

Фургал умер 13 июня. О причинах смерти не сообщается.

В середине мая в пресс-службе законодательной думы сообщили о госпитализации депутата, передавал «Транссибинфо». Тогда в ней также отметили, что информация о диагнозе Фургала отсутствовала. «Напомним, что она охраняется законом о персональных данных», — указали в пресс-службе.

Вячеславу Фургалу было 67 лет. В законодательной думе он работал с 2010 года, представлял ЛДПР и руководил бюджетным комитетом. Его брат Сергей Фургал в 2018 году стал губернатором Хабаровского края.

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Теги: смерть, депутат, Хабаровский край
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