Трамп пообещал заняться «другими вещами» при поражении на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет пытаться удержаться у власти в случае проигрыша на президентских выборах в ноябре текущего года. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Конечно, если я не выиграю, то не выиграю. Я займусь другими вещами», — сказал Трамп. При этом, по его словам, победа его соперника, демократа Джо Байдена была бы «очень печальным событием» для страны.

Так Трамп отреагировал на слова Байдена о том, что нынешний президент не примет поражение и попытается «украсть» результаты выборов. Кроме того, Байден предположил, что Трампа придется выводить из Белого дома при помощи военных.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года. Основным соперником Трампа на выборах является 77-летний демократ Байден.