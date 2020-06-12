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Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат на выборах главы государства от демократической партии Джо Байден заявил, что президента Дональда Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах. Об этом сообщает CNN.

В ходе интервью журналист спросил у Байдена, что произойдет, если Трамп проиграет на президентских выборах, но откажется покинуть свой пост. В ответ бывший экс-президент сказал, что в этом случае помогут военные. «Я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома», — отметил Байден.

Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»
Политика
Джо Байден

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Байден получил достаточное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на президентских выборах от Демократической партии. По результатам первичных выборов его поддержали 1993 депутата. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования, ему был необходим 1991 голос.

Теги: Байден, Дональд Трамп, США, военный переворот
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