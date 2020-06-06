СМИ сообщили о получении Байденом голосов для выдвижения в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на президентских выборах от Демократической партии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, по результатам первичных выборов у Байдена 1 993 голоса. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования ему необходимо было заручиться поддержкой 1 991 делегата.

«Для меня было честью соревноваться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия», — говорится в заявлении Байдена.

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