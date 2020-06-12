В центре Москвы обрушился фасад здания

В центре Москвы обрушился фасад нежилого здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа города.

Обрушение произошло по адресу Шлюзовая набережная, дом 2/1, строение 1. «Пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

На месте коммунальные службы оперативно выставили ограждения. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия. Представитель ЦОДД рассказал агентству, что на движение транспорта инцидент не повлиял.

В ГУ МЧС по Москве сообщили РБК что не обладают данной информацией.