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В центре Москвы обрушился фасад здания

В центре Москвы обрушился фасад нежилого здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа города.

Обрушение произошло по адресу Шлюзовая набережная, дом 2/1, строение 1. «Пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

На месте коммунальные службы оперативно выставили ограждения. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия. Представитель ЦОДД рассказал агентству, что на движение транспорта инцидент не повлиял.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В ГУ МЧС по Москве сообщили РБК что не обладают данной информацией.

В мае на востоке столицы произошло обрушение перекрытий между чердаком и пятым этажом в жилом доме на шоссе Энтузиастов. В результате лестничные марши были сильно засыпаны обломками конструкций, и заблокированных жителей пришлось эвакуировать из дома с помощью автолестниц.

Теги: Москва, центр, обрушение, фасад здания, новости
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