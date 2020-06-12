Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Нижневартовске

Два человека пострадали при возгорании резервуара с нефтепродуктами на нефтеперерабатывающем предприятии в Нижневартовске (Ханты-Манскийский автономный округ), площадь пожара составляет около 700 кв.м. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС.

«Резервуар находится на ремонте, он не был заполнен нефтепродуктами, там были остатки нефтепродуктов», — сообщили РБК. Тушение продолжается.

По информации «РИА Новости» завод принадлежит ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» (входит в «Роснефть»).

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