МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.

«Упоминание России в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы. Такое поведение оценивается как дестабилизирующее», — говорится на сайте румынского ведомства.

Заинтересованность России в региональной стабильности на Черном море должна сопровождаться «правильной оценкой мер строго оборонительного характера», отметил Бухарест.

Ранее Мария Захарова назвала упоминание России в разделе «Угрозы» проекта Национальной стратегии обороны Румынии на период 2020–2024 годов «теневым трюком» для активизации военного присутствия США и НАТО в Черном море. Она заявила об отсутствии независимого мнения Бухареста.