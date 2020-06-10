Сенаторы оценили заявления Румынии об «агрессивном» поведении России

Власти Румынии используют заявления об агрессии России, чтобы добиться дополнительного внимания и поддержки со стороны Брюсселя и Вашингтона, заявил в разговоре с РБК председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, обвинения Бухареста «никакого отношения к реальной ситуации не имеют».

«Россия не угрожала, не угрожает и не имеет в виду угрожать национальной безопасности Румынии. Эта версия существует только в сознании румынских политиков и экспертов. Либо это сознание воспалено традиционной русофобией в странах НАТО, либо является продуктом циничного злоупотребления нынешней ситуации, когда Россия в представлении НАТО представляет угрозу для этой организации», — считает он.

Косачев также отметил, что Румыния, вступая в Евросоюз и НАТО, рассчитывала стать полноценной европейской державой, однако продолжает оставаться на периферии Европы. «Для румынских политиков остается привлекать себе внимание и приумножать свою собственную ценность для этих интеграционных структур. Сюжет достаточно примитивен: поставить свою страну в ситуацию внешней угрозы и объявить внешним рубежом, который действует в интересах всего НАТО и Евросоюза», — сказал сенатор. Такой логикой, по мнению Косачева, пользуются также Польша, Прибалтика, Украина и Грузия.