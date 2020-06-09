Новости без коронавируса , 09 июн, 21:16
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Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Клаус Йоханнис
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона». Копию документа, подписанного президентом опубликовало румынское отделение «Радио Свобода».
Президент Румынии Клаус Йоханнис направил проект на рассмотрение парламента. Чтобы он вступил в силу, проголосовать за принятие должны обе палаты.
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