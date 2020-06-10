ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания и обысков у подозреваемых в подготовке теракта на рынке Симферополя. Всего силовики задержали пять человек, граждан России.

Видео: ЦОС ФСБ

На записи видно, что задержания проходили в частном доме и в квартире. У подозреваемых нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство.

ФСБ заявила, что предполагаемые террористы связаны с воюющими в Донбассе украинскими радикалами. По данным спецслужбы, они «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма».