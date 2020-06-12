В Афганистане при взрыве в мечети погибли четыре человека

В Афганистане четыре человека погибли из-за взрыва в мечети в западной части Кабула, теракт произошел во время проведения пятничной молитвы. Об этом сообщает Tolo news со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Взрыв произошел в мечети Шер-Шах-Сури в районе Карт-и-Чар, среди погибших — имам. Взрывчатка была заложена внутри здания.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за нападение.

2 июня взрыв произошел в мечети Вазир Акбар Хан в центре Кабула, в результате также погиб имам.