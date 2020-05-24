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«Талибан» объявил о прекращении огня в Афганистане на время Ураза-байрама

Радикальная группировка «Талибан» (запрещена в России) объявила о трехдневном перемирии в Афганистане в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) с 23 по 26 мая. Об этом говорится в заявлении представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида.

По его словам, руководство группировки распорядилось «нигде не проводить наступательных операций против врага». Помимо этого, боевикам запретили проникать в районы, контролируемые правительством Афганистана. Это сделано для того, чтобы «соотечественники смогли спокойно отпраздновать Ид-аль-Фитр».

Отмечаемый в конце месяца поста Ид аль-Фитр является одним из самых крупных мусульманских праздников. Начался 23 мая с заходом солнца.

«Талибан» — радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Возникло в 1994 году. Первыми завербованными участниками организации были афганские беженцы, покинувшие страну из-за войны 1979-1989 годах и получавшие религиозное образование в медресе на территории Пакистана. Название движения происходит от арабского «талиб» — учащийся.

В 2003 году Верховный Суд России признал «Талибан» террористической организацией.

Теги: Афганистан, «Талибан», Ураза-Байрам
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