СМИ сообщили о гибели семи человек при подрыве автомобиля в Афганистане

Семь человек погибли, и более сорока пострадали после подрыва заминированной машины около здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS) в провинции Газни (Афганистан), сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения.

«Большинство жертв — сотрудники NDS», — сообщили в ведомстве.

Как передает издание со ссылкой на источники в службах безопасности, автомобиль взорвал террорист-смертник.

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в Газни произошел взрыв. «Террористы вновь напали на религиозный центр в Газни», — отметили в ведомстве.

По данным Tolo News, пока ни одна вооруженных группировок в Афганистан, не взяла на себя ответственность за нападение.