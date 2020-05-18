Общество , 18 мая, 07:50
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СМИ сообщили о гибели семи человек при подрыве автомобиля в Афганистане
Семь человек погибли, и более сорока пострадали после подрыва заминированной машины около здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS) в провинции Газни (Афганистан), сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения.
«Большинство жертв — сотрудники NDS», — сообщили в ведомстве.
Как передает издание со ссылкой на источники в службах безопасности, автомобиль взорвал террорист-смертник.
В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в Газни произошел взрыв. «Террористы вновь напали на религиозный центр в Газни», — отметили в ведомстве.
По данным Tolo News, пока ни одна вооруженных группировок в Афганистан, не взяла на себя ответственность за нападение.