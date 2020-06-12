Власти Армении на месяц продлили режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении на внеочередном заседании продлило на месяц действие режима чрезвычайного положения, действующего в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание «Новости-Армения».

Режим продлевается в третий раз. Он будет действовать до 17:00 13 июля. Введенные из-за пандемии ограничения остаются в силе.

Режим чрезвычайного положения был объявлен в Армении с 16 марта. 13 апреля правительство продлило его действие до 14 мая включительно, а затем еще на месяц — до 13 июня. При этом введенные с 24 марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4 мая. С 18 мая в стране была возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

В начале июля стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также члены его семьи. При этом премьер продолжил работать из дома, несмотря на болезнь.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Армении выявлено более 14,6 тыс. случаев заражений коронавирусом. Умерли 258 человек.