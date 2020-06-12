Роспотребнадзор отчитался о проведении более 14 млн тестов на COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С начала распространения коронавируса в России провели более 14,2 млн тестов на СOVID-19, под медицинским наблюдением находились больше 1,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На 11 июня под наблюдением оставались около 322 тыс. человек.

10 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах почти 650 тыс. человек прошли тестирование на иммунитет к коронавирусу. По ее словам, иммунитет выявили у 14% от общего числа протестированных, и это «немалый» уровень, при этом лучше всего иммунитет вырабатывается у детей.

По последним данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 8987 новых заболевших коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии коронавируса в стране им заразились 511,4 тыс. человек. Россия остается, по статистике Университета Джонса Хопкинса, на третьем месте в мире по числу заболевших.