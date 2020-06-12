Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
В Ростовской области умер заразившийся коронавирусом ребенок Общество, 12:04 Прозванный спасителем Венето врач назвал маски эффективными против вируса Общество, 12:00 Дайджест инноваций № 10: самодвижущийся экипаж пробивает дорогу на улицы Экономика инноваций, 12:00  Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 11:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня Общество, 11:51 Госбюро провело обыски в доме экс-министра инфраструктуры Украины Политика, 11:46 Роспотребнадзор отчитался о проведении более 14 млн тестов на COVID-19 Общество, 11:44 «Победа» запустила распродажу билетов на июль Бизнес, 11:34 Собянин в поздравлении с Днем России пообещал новые успехи после пандемии Общество, 11:17 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 11:12 Ученые обнаружили новые симптомы панкреатита на фоне COVID-19 Общество, 11:08 Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозой в День России Общество, 11:00 В США оправдали получившую допинг боксершу Фукс Спорт, 11:00 Дайджест шеринга № 8: полезные отходы и ненужные автомобили Экономика шеринга, 11:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор отчитался о проведении более 14 млн тестов на COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С начала распространения коронавируса в России провели более 14,2 млн тестов на СOVID-19, под медицинским наблюдением находились больше 1,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На 11 июня под наблюдением оставались около 322 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новой пандемии
Общество
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

10 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах почти 650 тыс. человек прошли тестирование на иммунитет к коронавирусу. По ее словам, иммунитет выявили у 14% от общего числа протестированных, и это «немалый» уровень, при этом лучше всего иммунитет вырабатывается у детей.

По последним данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 8987 новых заболевших коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии коронавируса в стране им заразились 511,4 тыс. человек. Россия остается, по статистике Университета Джонса Хопкинса, на третьем месте в мире по числу заболевших.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
Материалы по теме
Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новой пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter