Ученые обнаружили новые симптомы панкреатита на фоне COVID-19

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У больных коронавирусной инфекцией выявили ранее неизвестные симптомы панкреатита, в том числе высокое содержание сахара в крови. Об этом сообщает Medical Xpress.

К таким выводам пришли специалисты английской Королевской университетской больницы Ливерпуля. Как отмечают авторы исследования, в небольшой группе пациентов с острым панкреатитом, у которых был подтвержден COVID-19, зарегистрировали специфическую и необычную группу симптомов. В группу входили молодые мужчины с избыточным весом, среди новых симптомов у них выявили повышенное содержание сахара и жира в крови.

Знание новых признаков острого панкреатита, не выявленных до пандемии, поможет медикам диагностировать заболевание раньше и современно начинать лечение.

При панкреатите воспаляется поджелудочная железа. Среди типичных признаков острого панкреатита — постоянная сильная боль в верхней половине живота, рвота.