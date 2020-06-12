Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозой в День России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ливни с грозой ожидаются в Москве 12 июня. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Да, действительно, нас ожидают ливни и гроза, именно в этот день холодный фронт, который долго «утюжил» Тверскую и Смоленскую область, он решил приблизиться к нам. Вот уже сильные дожди прошли в ночь в Талдоме, сейчас дождь уже начался в Клину и в Истре», — сказала синоптик.

По ее словам, наиболее интенсивные дожди ожидаются в Подмосковье во второй половине дня после 18:00. Позднякова отметила, что период дождей растянется практически до середины ночи 13 июня.

«Поэтому может выпасть значительное количество осадков, и будут и грозы, и шквалистое усиление ветра», — добавила синоптик.

Согласно прогнозу синоптиков портала «Метеоновости», предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферного фронта с севера.

Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–25 градусов, а в Московской области плюс 21–26 градусов.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 747 мм. Относительная влажность воздуха составит около 70%.