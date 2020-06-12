Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозой в День России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
В Ростовской области умер заразившийся коронавирусом ребенок Общество, 12:04 Прозванный спасителем Венето врач назвал маски эффективными против вируса Общество, 12:00 Дайджест инноваций № 10: самодвижущийся экипаж пробивает дорогу на улицы Экономика инноваций, 12:00  Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 11:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня Общество, 11:51 Госбюро провело обыски в доме экс-министра инфраструктуры Украины Политика, 11:46 Роспотребнадзор отчитался о проведении более 14 млн тестов на COVID-19 Общество, 11:44 «Победа» запустила распродажу билетов на июль Бизнес, 11:34 Собянин в поздравлении с Днем России пообещал новые успехи после пандемии Общество, 11:17 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 11:12 Ученые обнаружили новые симптомы панкреатита на фоне COVID-19 Общество, 11:08 Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозой в День России Общество, 11:00 В США оправдали получившую допинг боксершу Фукс Спорт, 11:00 Дайджест шеринга № 8: полезные отходы и ненужные автомобили Экономика шеринга, 11:00 
Общество ,  
0 

Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозой в День России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ливни с грозой ожидаются в Москве 12 июня. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Да, действительно, нас ожидают ливни и гроза, именно в этот день холодный фронт, который долго «утюжил» Тверскую и Смоленскую область, он решил приблизиться к нам. Вот уже сильные дожди прошли в ночь в Талдоме, сейчас дождь уже начался в Клину и в Истре», — сказала синоптик.

По ее словам, наиболее интенсивные дожди ожидаются в Подмосковье во второй половине дня после 18:00. Позднякова отметила, что период дождей растянется практически до середины ночи 13 июня.

«Поэтому может выпасть значительное количество осадков, и будут и грозы, и шквалистое усиление ветра», — добавила синоптик.

В Москве четверг стал самым жарким днем с июня 2019 года
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Согласно прогнозу синоптиков портала «Метеоновости», предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферного фронта с севера.

Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–25 градусов, а в Московской области плюс 21–26 градусов.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 747 мм. Относительная влажность воздуха составит около 70%.

Теги: Москва, погода, дождь, гроза, День России, новости
Материалы по теме
В Гидрометцентре сообщили о погоде в июне
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях и граде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter