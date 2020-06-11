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В Москве четверг стал самым жарким днем с июня 2019 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В четверг, 11 июня, воздух в Москве прогрелся до 30 градусов, что стало самым высоким значением с 22 июня 2019 года. Об этом РБК заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в 15 часов на станции ВДНХ термометры показали 30 градусов. «Этот день оказался самым жарким в текущем году. Последний раз такая высокая температура в столице наблюдалась 22 июня 2019 года», — сказала она.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»


Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также отметил, что самое теплое 11 июня было в 1998 году, когда столбик термометра поднялся до плюс 31,3 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в выходные, 13 и 14 июня, в столицу придет ранний бархатный сезон, температура воды и воздуха составит около плюс 20 градусов.

Теги: погода, новости, Москва
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