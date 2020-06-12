Французский журналист предрек США участь СССР

Соединенным Штатам Америки угрожает распад из-за «самоубийственной» политики президента страны Дональда Трампа. Такое мнение выразил обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре.

По мнению журналиста, США переживает одновременно четыре кризиса. Бавре считает, что эпидемия коронавируса, которая унесла 110 тыс. жизней, стала для страны новым Перл-Харбором. Также она повлекла за собой экономические проблемы. За три месяца безработными стали 45 млн человек, а ВВП в этом году может упасть на 6,5%.

Еще одним кризисом стали массовые беспорядки, возникшие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате действий полицейских при его задержании. Французский журналист сравнил протесты с беспорядками 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга.

При этом популизм Трампа и его планы восстановить порядок в стране при помощи армии повергают США в хаос, отмечает Бавре.