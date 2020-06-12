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Французский журналист предрек США участь СССР

Соединенным Штатам Америки угрожает распад из-за «самоубийственной» политики президента страны Дональда Трампа. Такое мнение выразил обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре.

По мнению журналиста, США переживает одновременно четыре кризиса. Бавре считает, что эпидемия коронавируса, которая унесла 110 тыс. жизней, стала для страны новым Перл-Харбором. Также она повлекла за собой экономические проблемы. За три месяца безработными стали 45 млн человек, а ВВП в этом году может упасть на 6,5%.

Еще одним кризисом стали массовые беспорядки, возникшие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате действий полицейских при его задержании. Французский журналист сравнил протесты с беспорядками 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга.

Похороны Джорджа Флойда в Хьюстоне. Фоторепортаж
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При этом популизм Трампа и его планы восстановить порядок в стране при помощи армии повергают США в хаос, отмечает Бавре.

По мнению обозревателя, попытки Трампа в обход Конгресса давить на правосудие и армию уничтожают сложившуюся систему сдержек и противовесов. При этом Бавре добавляет, что Трамп может переизбраться на пост президента в 2020 году из-за слабости кандидата от демократов Джо Байдена.

Массовые беспорядки в США вспыхнули после смерти Джорджа Флойда, который погиб в результате задержания 25 мая. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией и грабежи. Власти вводили комендантские часы, а также задействовали бойцов Национальной гвардии.

Теги: США, СССР
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