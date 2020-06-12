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В Совфеде объяснили отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

У России не было ни одной причины приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву, написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, были все основания не приглашать украинского лидера. Сенатор отметил, что приглашение было бы «на 100% отклонено». В то же время оно бы стало «объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес».

В Кремле объяснили отказ приглашать Зеленского на парад Победы
Политика
Владимир Зеленский

Ранее решение не направлять Зеленскому приглашение на парад Победы объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, акцент делается на приглашении глав государств СНГ и тех руководителей, которые изъявили желание приехать на праздник. В то же время Украина «не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ» и не сообщала о своем желании присоединиться к празднованию Дня Победы.

Песков отметил, что подтвердили участие в празднике представители Казахстана, Киргизии, Сербии, Хорватии, Молдавии, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Парад Победы в Москве перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Выбор пал на эту дату, так как в 1945 году именно в этот день состоялся первый парад Победы на Красной площади.

Теги: Алексей Пушков, Совет Федерации, Владимир Зеленский, парад Победы
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